Wall Street finit en ordre dispersé sur fond de prudence

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Carlo Allegri La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi. L'indice Dow Jones a perdu 0,15%. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi alors que les inquiétudes sur les déboires du groupe immobilier chinois Evergrande, qui avaient provoqué un net repli la veille, et l'incertitude entourant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) ont alimenté la prudence sur les marchés.

L'indice Dow Jones a perdu 0,15%, ou 50,63 points, à 33.919,84 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 3,54 points, soit 0,08%, à 4.354,19 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 32,50 points (0,22%) à 14.746,40 points.

La séance s'est avérée en dents de scie, le Dow Jones et le S&P-500 voyant juste avant la clôture des gains préalables s'effacer.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, celui de l'industrie a affiché les pertes les plus importantes.

Wall Street avait été plombé lundi par l'inquiétude entourant les risques de fragilisation du système financier en Chine du fait des déboires d'Evergrande, menacé de défaut de paiement sur ses dettes à l'approche d'échéances à risque.

Cette inquiétude s'est ajoutée aux préoccupations liées à la crise sanitaire du coronavirus et au rétablissement de l'économie américaine.

Les investisseurs attendent désormais le communiqué de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire, mardi et mercredi. La banque centrale américaine devrait présenter le cadre de son 'tapering' - la réduction graduelle de ses achats d'obligations sur les marchés.

Une annonce formelle de la Réserve fédérale n'est toutefois pas attendue par les observateurs avant la réunion de novembre ou celle de décembre.

Walt Disney a reculé de 4,2% et pesé à la fois sur le S&P-500 et le Dow Jones après que le directeur général du géant du divertissement a déclaré que la résurgence de l'épidémie de coronavirus, à cause du variant Delta, retardait la production de certains titres cinématographiques.

Les actions d'American Airlines et de JetBlue Airways ont chuté après que des documents de justice déposés auprès d'un tribunal fédéral de Boston ont montré que le département américain de la Justice avait déposé une plainte antitrust pour empêcher le rapprochement des deux compagnies aériennes.

(version française Jean Terzian)