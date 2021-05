Wall Street finit en ordre dispersé après des données sur l'emploi

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucas Jackson La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi. L'indice Dow Jones a gagné 0,41%. Le S&P-500, plus large, a pris 0,12%. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,01%. /Photo d'archives/REUTERS/Lucas Jackson

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi alors que des données publiées dans la journée signalant une amélioration du marché de l'emploi aux Etats-Unis ont alimenté la perspective d'un rebond de l'économie et poussé les investisseurs à se tourner vers des titres jugés à même d'en profiter pleinement.

L'indice Dow Jones a gagné 0,41%, ou 141,59 points, à 34.464,64 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 4,89 points, soit 0,12%, à 4.200,88 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,72 points (0,01%) à 13.736,28 points.

Le nombre d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a diminué plus qu'attendu la semaine dernière, s'établissant à un plus bas de 14 mois sur fond d'assouplissement supplémentaire des restrictions sanitaires face au coronavirus.

Ces données ont favorisé la hausse du rendement des emprunts d'Etat américains, les bons du Trésor américain à dix ans s'établissant à 1,625%, et enrayé l'attrait pour les valeurs à forte croissance dans des secteurs comme la technologie.

La tendance a porté les secteurs du S&P-500 censés profiter à plein du rebond de l'économie, comme celui des finances.

Malgré tout, le rendement des bons du Trésor à dix ans est resté proche de son niveau des derniers jours, dans un contexte de craintes apaisées sur l'inflation, avec des rotations limitées entre les secteurs.

Les investisseurs surveillent de près les indicateurs économiques et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour anticiper les mouvements de l'inflation et une possible révision à la baisse des mesures de soutien massives déployées par la banque centrale.

"Ils veulent voir le marché du travail guérir donc les données du mois de mai vont être très importantes", a déclaré Ross Mayfield, stratégiste chez Baird. "La réalité est que nous sommes toujours très loin d'où ils veulent se trouver", a-t-il ajouté.

Boeing a grimpé dans la foulée de l'annonce par son rival Airbus d'un relèvement de ses objectifs de production en citant le rebond post-COVID solide du secteur aéronautique.

L'avionneur américain a contribué, avec son fournisseur General Electric, aux gains enregistrés par le secteur industriel du S&P-500.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi des chiffres des revenus et dépenses des ménages américains, considérés par la Fed comme le principal outil de mesure de l'inflation en vue de son objectif de 2%.

En dépit de sa prévision d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes, Nvidia a vu son titre reculer à cause de son incapacité à évaluer la demande de puces pour l'extraction de cryptomonnaies dans l'augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

(version française Jean Terzian)