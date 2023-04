Wall Street finit en hausse, soutenue par Exxon et Intel

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi grâce aux résultats et perspectives d'Exxon et d'Intel, alors que les indicateurs du jour, tout en confortant le scénario d'une poursuite du resserrement monétaire, ont écarté la crainte d'un brusque ralentissement de l'activité.