Wall Street finit en hausse après les "minutes" de la Fed

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CARLO ALLEGRI La Bourse de New York a fini en hausse mercredi. L'indice Dow Jones a gagné 0,30%. /Photo prise le 16 avril 2021/REUTERS/Carlo Allegri

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq s'établissant à un record de clôture, après la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui montre des divisions entre ses membres sur les signaux économiques.

L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 104,42 points, à 34.681,79 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 14,59 points, soit 0,34%, à 4.358,13 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,42 point (0,01%) à 14.665,06 points.

D'après les "minutes" de la Fed, les responsables de la banque centrale ont estimé en juin que des progrès substantiels supplémentaires dans le rétablissement de l'économie américaine étaient considérés comme "pas encore atteints", certains d'entre eux anticipant toutefois que les progrès se poursuivent.

Il s'agit d'un "ensemble de notes accommodant" parce que la Fed n'estime pas à l'unanimité avoir "suffisamment de certitudes sur la situation pour effectuer de quelconques changements", a commenté Brad McMillan, directeur de l'investissement chez Commonwealth Financial Network, à Waltham dans le Massachusetts.

Après le communiqué publié le mois dernier par la Fed, qui avait fait part d'un possible relèvement des taux d'intérêt plus tôt que prévu, dès 2023, certains investisseurs ont commencé à s'attendre à un repli anticipé des mesures de soutien économique de la banque centrale.

Wall Street s'inquiète de la hausse de l'inflation, avec pour effet de voir au cours des dernières séances les investisseurs alterner entre des titres censés profiter pleinement du rebond de l'économie et les valeurs à forte croissance.

(version française Jean Terzian)