Wall Street finit en baisse sur des craintes de forte hausse des taux de la Fed

L'indice Dow Jones a cédé -2,11%, ou 630,15 points, à 29 296,79 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 103,90 points, soit -2,77%, à 3.640,62 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 420,91 points (-3,80%) à 10 652,41 points.

Le département du Travail a fait état de créations de postes plus nombreuses qu'attendu à 263.000 et une baisse du taux de chômage à 3,5%.

Ces deux chiffres pourraient encourager la Fed dans le resserrement de sa politique monétaire dans le but de modérer l'économie et l'inflation, avec le risque d'en faire trop.

"C'était un cas classique de bonne nouvelle qui est de mauvaise nouvelle", a déclaré Bill Sterling, stratégiste chez GW&K Investment Management. "Le marché a pris la bonne nouvelle du rapport solide sur le marché du travail et l'a transformée en une Fed toujours plus vigilante et donc avec des risques potentiellement plus élevés de récession l'année prochaine."

VALEURS

Côté actions, les valeurs technologiques ont été pénalisées à la fois par la perspective d'une hausse du coût du crédit et par les annonces décevantes d'AMD, qui a perdu 4% après avoir lancé un avertissement sur son chiffre d'affaires trimestriel.

