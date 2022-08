Wall Street finit en baisse, plombée par les craintes sur la Fed et l'économie

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, les investisseurs ayant privilégié les actifs jugés plus sûrs comme les emprunts d'Etat et le dollar alors que les inquiétudes montent sur le risque de récession et le resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).