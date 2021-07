Wall Street finit en baisse par crainte d'une relance tempérée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Carlo Allegri La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi. L'indice Dow Jones a cédé 0,75%, ou 259,86 points, à 34.421,93 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 37,31 points, soit 0,86%, à 4.320,82 points. /Photo prise le 16 avril 2021/EUTERS/Carlo Allegri

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, au lendemain des records atteints par le S&P-500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs ont vendu massivement sur fond d'incertitudes entourant le rythme du rebond de l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,75%, ou 259,86 points, à 34.421,93 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 37,31 points, soit 0,86%, à 4.320,82 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 105,28 points (0,72%) à 14.559,79 points.

Alors que le marché obligataire se redressait, les trois principaux indices de Wall Street ont chuté en début de séance, avant d'effacer une partie de leurs pertes mais de finir tout de même en baisse.

"C'est un retrait normal", a commenté Brad McMillan, directeur de l'investissement chez Commonwealth Financial Network, à Waltham dans le Massachusetts. "Les gens se disent 'peut-être que les choses ne sont pas parfaites' et ils retirent un peu d'argent, mais je ne pense pas que ce soit la fin de la hausse".

La Réserve fédérale américaine (Fed) a publié mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire du mois de juin, des "minutes" montrant que la banque centrale estime que l'économie ne s'est pas pleinement rétablie de la crise sanitaire du coronavirus.

Sentant des failles dans le rétablissement de l'économie américaine, les traders ont couvert des positions courtes sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a diminué pour une huitième séance consécutive.

Des données publiées dans la journée montrent que le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a légèrement augmenté, un signe que le rétablissement du marché du travail américain demeure fragile.

Tous les principaux secteurs du S&P-500 ont basculé dans le jour, particulièrement le secteur financier.

Les grandes banques doivent lancer la semaine prochaine la publication de leurs résultats trimestriels, alors que les analystes anticipent une croissance des profits en rythme annuel de 65,4%.

(version française Jean Terzian)