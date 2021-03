Wall Street finit en baisse malgré l'optimisme de Powell et Yellen

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le S&P-500 n'ayant pas stoppé la tendance à la vente de la veille, alors que les investisseurs ont ignoré les propos optimistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, sur la reprise économique.