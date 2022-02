Wall Street finit en baisse avec les inquiétudes sur l'Ukraine

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, une nouvelle séance dans le rouge alors que l'Ukraine a décrété l'état d'urgence par crainte d'une offensive de grande ampleur de la Russie tandis que les Occidentaux ont dévoilé des sanctions supplémentaires après les annonces de Moscou concernant des régions du Donbass, dans l'Est ukrainien.