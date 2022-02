Wall Street finit dans le vert, portée par les "tech"

par Noel Randewich et Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, portée par les valeurs à forte croissance, alors que la publication de résultats trimestriels solides a aussi favorisé la confiance des investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,86%, à 35.768,06 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 1,45%, à 4.587,18 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,08% à 14.490,37 points.

Après avoir atteint la veille un pic de clôture depuis plusieurs années, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a reculé et favorisé la demande pour les valeurs à forte croissance.

Meta Platforms a rebondi, progressant de plus de 5% après quatre séances consécutives de déclin au cours desquelles le géant technologique avait perdu près d'un tiers de sa valorisation.

Les principaux catalyseurs du S&P-500 ont été Nvidia et Microsoft, en hausse respectivement de 2,2% et 6,4%, tandis que tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels l'immobilier.

"Le marché obligataire indique en quelque sorte qu'il y a un seuil au relèvement des taux auquel la Fed devrait procéder, et cela est très positif pour les actions en général et particulièrement pour les valeurs à forte croissance", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York.

Attendue jeudi, la publication des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis va être scrutée par les investisseurs, en quête d'indices sur la manière dont la Réserve fédérale américaine va relever ses taux d'intérêt. Des données sur le marché du travail, la semaine passée, ont alimenté les craintes de voir la banque centrale adopter une position plus agressive.

Parmi les entreprises du S&P-500, 316 ont publié leurs résultats trimestriels; 78% ont battu les attentes, selon des données de Refinitiv.

Chipotle a bondi de 10% après avoir battu les attentes sur son chiffre d'affaires. CVS Health a, lui, reculé de plus de 5% à la suite d'une prévision de bénéfice annuel pour 2022 inférieure aux estimations de Wall Street.

(version française Jean Terzian)