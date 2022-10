Wall Street finit dans le rouge, les inquiétudes sur la hausse des taux persistent

L'indice Dow Jones a cédé -0,32%, ou 93,91 points, à 29 202,88 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 26,80 points, soit -0,74%, à 3.612,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 110,3 points (-1,04%) à 10 542,10 points.

La vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que le resserrement de la politique monétaire américaine avait commencé à se faire sentir dans une économie qui pourrait ralentir plus vite que prévu, mais que le plein impact des hausses des taux d'intérêt de la Fed ne se fera pas sentir avant des mois.

Alors que les économistes et analystes s'inquiètent de plus en plus des conséquences des hausses des taux d'intérêt de la Fed sur l'emploi, le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a continué à apporter son soutien à la politique de la Fed visant à maîtriser l'inflation, déclarant que, même si cela semblait "optimiste", il pensait que la Fed pouvait y parvenir "tout en évitant la récession."

"Les gens sont inquiets au sujet de l'économie. Ils s'inquiètent d'une possible récession", a souligné Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

VALEURS

Côté actions, les valeurs liées au secteur des semi-conducteurs ont particulièrement souffert après la décision des Etats-Unis d'imposer de nouvelles mesures de contrôle des exportations vers la Chine.

Les actions Nvidia Corp, Qualcomm Inc, Micron Technology Inc et Advanced Micro Devices ont fini en baisse.

(Reportage Matthieu Protard)