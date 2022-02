Wall Street en ordre dispersé, les résultats des sociétés en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, la tendance positive étant soutenue par les résultats des entreprises et les opérations de fusions-acquisitions qui prennent le pas sur les inquiétudes liées à une accélération du resserrement monétaire et les tensions géopolitiques.