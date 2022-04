Wall Street en ordre dispersé, les rendements et le pétrole montent

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,64 points, soit 0,37%, à 34.578,87 et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,15% à 4.399,29 alors que le Nasdaq Composite perd 0,29% à 13.312,79.

Les marchés financiers américains étaient restés fermés vendredi, jour chômé sur la plupart des places boursières occidentales.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans est en hausse à 2,8277% après avoir atteint 2,884%, son plus haut niveau depuis décembre 2018, et le deux ans, plus sensible encore aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt, progresse lui aussi, à 2,4583%.

Cette évolution globalement défavorable aux actions est occultée par la remontée de plus de 1% des cours du pétrole, à 108,33 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).

Par ailleurs, Bank of America, la deuxième banque des Etats-Unis par les actifs, gagne 1,94% après avoir annoncé une baisse moins marquée qu'attendu de ses bénéfices au premier trimestre.

La semaine à venir sera animée entre autres par les publications de Netflix, Tesla, Johnson & Johnson ou encore IBM. Les analystes financiers tablent pour l'instant sur une croissance de 6,3% des profits du S&P 500 sur janvier-mars, plus faible que celle de 7,5% attendue début janvier, selon les données Refinitiv.

Tesla perd 0,53%. Le constructeur de voitures électriques se prépare à relancer la production de son usine de Shanghaï, interrompue par les restrictions sanitaires liées à la reprise de l'épidémie de COVID-19 dans la région.

Twitter abandonne 0,69% après l'annonce d'une "pilule empoisonnée" pour contrer l'offre d'achat présentée la semaine dernière par Elon Musk et les informations selon lesquelles le groupe de capital-investissement Thoma Bravo envisage lui aussi une offre.

Le géant chinois des VTC Didi Global chute de 21,34% après la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui sera appelée à se prononcer sur un retrait de la cotation du groupe sur les marchés américains.

(Rédigé par Marc Angrand)