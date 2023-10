Wall Street en ordre dispersé, l'horizon des taux interroge

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le Nasdaq terminant en hausse dans le sillage des gains de Nvidia, alors que les investisseurs étaient toujours préoccupés par l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) maintienne les taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'anticipé.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 74,15 points, à 33.433,35 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,34 point, soit 0,01%, à 4.288,39 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 88,45 points (0,67%) à 13.307,77 points.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire des 19 et 20 septembre, la Fed a indiqué qu'elle pourrait de nouveau relever les taux d'intérêt alors qu'elle peine à ramener l'inflation vers l'objectif de 2%.

La gouverneure Michelle Bowman s'est dit disposée à voter en faveur d'un nouveau relèvement des taux si les données économiques venaient à montrer des progrès trop lents ou insuffisants dans la lutte contre l'inflation.

"Nous avons fini septembre avec un marché qui était enveloppé d'incertitude", a commenté Quincy Krosby, stratégiste de LPL Financial à Charlotte en Caroline du Nord, alors que les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré une baisse le mois dernier, comme lors des deux mois précédents.

"En entame de ce nouveau mois, c'est un marché qui demande confirmation que les gains remontent (...) et qui a besoin de déterminer la voie sur laquelle s'engage la Fed", a-t-elle ajouté.

Les investisseurs continuent de rester attentifs à la trajectoire des rendements obligataires, dont la hausse du jour est liée à l'accord trouvé au Congrès américain pour éviter dimanche une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown"), ce qui a réduit l'appétit pour la dette avant des données clé sur le marché du travail attendues vendredi.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services publics, sensibles aux taux, ont connu la plus forte baisse, se repliant de 4,7%, du jamais-vu pour le secteur depuis avril 2020. L'énergie a aussi décliné nettement, tandis que les technologies ont marqué une hausse de 1,3%.

Côté valeurs, Nvidia a progressé de 2,9% après un relèvement de sa recommandation par Goldman Sachs. Tesla a fini en hausse de 0,6% en dépit de livraisons au troisième trimestre inférieures aux attentes du marché.

(version française Jean Terzian)