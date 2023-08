Wall Street en ordre dispersé avant des données sur l'emploi

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones ayant fini dans le vert lors de cette première journée d'août traditionnellement au ralenti, alors que les investisseurs attendent cette semaine des données sur l'emploi américain et des résultats d'entreprises, dont Amazon et Apple.

L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, ou 71,15 points, à 35.630,68 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 12,23 points, soit 0,27%, à 4.576,73 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 62,11 points (0,43%) à 14.283,91 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré sur le mois de juillet une hausse solide, portés par des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et par l'espoir d'un atterrissage doux de l'économie américaine, alors que le ralentissement de l'inflation a alimenté l'hypothèse d'une fin du cycle de resserrement monétaire.

Il est attendu que les résultats trimestriels des entreprises du S&P-500 soient en baisse de 5,9% en rythme annuel, contre un repli de 7,9% anticipé une semaine plus tôt, selon des données Refinitiv.

Une enquête publiée dans la journée montre que l'activité du secteur manufacturier américain s'est stabilisée en juillet, certes à un faible niveau, grâce au rebond progressif des nouvelles commandes, tandis que le taux d'emploi dans le secteur est tombé à un plus bas en trois ans, suggérant une accélération des licenciements.

Les valeurs à forte croissance, comme Tesla et Amazon, particulièrement sensibles à la hausse des coûts d'emprunt, ont reculé alors que le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est établi au-dessus de 4%.

Après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, Caterpillar a progressé de 8,9% et contribué à la performance du Dow Jones.

Parmi les autres mouvements à noter, le recul de 5,7% d'Uber à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires décevant au deuxième trimestre.

Pfizer a basculé dans le rouge à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que ses résultats ont été inférieurs au consensus du fait notamment de l'impact de la baisse des ventes des produits liés au COVID.

