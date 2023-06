Wall Street en ordre dispersé, Apple à un plus haut

L'indice Dow Jones a perdu 0,22%, ou 74,08 points, à 33 852,66 points.

Le S&P-500, plus large, a abandonné 1,55 point, soit 0,04%, à 4.376,86.

Le Nasdaq Composite a avancé de 36,08 points (0,27%) à 13 591,75 points.

Invité au forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a réaffirmé mercredi que la plupart des membres de la banque centrale américaine prévoyaient encore deux hausses de taux cette année et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet.

Les investisseurs ont toutefois relativisé les propos du président de la Fed à l'aune des signes de résistance de l'activité économique, selon Quincy Krosby, stratégiste chez LPL Financial.

"Etant donné la résilience du marché du travail, l'économie peut probablement digérer une hausse de 25 points de base", lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed, a-t-il estimé.

L'action Apple a quant à elle atteint un plus haut niveau historique en séance et son deuxième record de clôture d'affilée, tandis que d'autres groupes comme Tesla, Microsoft et Alphabet ont également figuré parmi les plus fortes hausses du S&P.

Le fabricant de puces Nvidia n'a pas profité de cet engouement, perdant 1,8% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles les Etats-Unis pourraient imposer de nouvelles restrictions aux exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine.

(Sinéad Carew, Sruthi Shankar et Johann M Cherian, version française Jean-Stéphane Brosse)