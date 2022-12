Wall Street en légère hausse en attendant la Fed

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 74,19 points, soit 0,22%, à 34.182,83, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,24% à 4.029,46 et le Nasdaq Composite prend 0,24% à 11.284,37.

Tous trois restent cependant sous les plus hauts atteints en séance mardi après l'annonce d'un ralentissement de l'inflation en novembre à 7,1% sur un an, son plus bas niveau depuis décembre 2021.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, réuni depuis mardi, doit publier à 19h00 GMT sa décision sur les taux d'intérêt et ses nouvelles prévisions macroéconomiques et monétaire.

Tous les économistes et analystes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse d'un demi-point de l'objectif de taux des "fed funds", qui serait ainsi porté à 4,25%-4,50%, mais beaucoup d'investisseurs espèrent des précisions sur l'évolution de la stratégie de la banque centrale dans les mois à venir et sur le niveau auquel culminera le loyer de l'argent.

Les responsables de la stratégie d'investissement de Morgan Stanley tablent désormais sur une hausse de taux limitée à 25 points de base en février puis sur une pause dans le resserrement de la politique monétaire.

Parmi les baisses marquantes du début de séance, Tesla perd 0,63% après l'abaissement de l'objectif de cours et des estimations de livraisons de Goldman Sachs.

En hausse, Delta Air Lines gagne 3,27% après avoir dit prévoir un quasi-doublement de ses bénéfices l'an prochain grâce à la reprise de la demande et à la baisse de ses coûts.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)