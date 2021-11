Wall Street en légère baisse avec la hausse du rendement des obligations

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi. L'indice Dow Jones a cédé 0,04%. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,05 point, soit stable à 4.682,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 7,11 points (0,04%). /Photo prise le 8 novembre 2021/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi alors que la hausse du rendement des bons du Trésor américain a nui à l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, tandis que le titre Boeing a progressé dans le sillage de signaux indiquant un regain de la demande pour ses appareils.

L'indice Dow Jones a cédé 0,04%, ou 12,86 points, à 36.087,45 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,05 point, soit stable à 4.682,80 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 7,11 points (0,04%) à 15.853,85 points.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, celui des technologies a été l'un des principaux vecteurs de déclin, en recul de 0,11%, alors que le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est établi à un pic depuis le 27 octobre.

Traditionnellement bénéficiaires de la hausse du rendement des obligations, les valeurs boursières ont affiché une hausse sous l'effet des mouvements opérés par les investisseurs en prévision des possibles effets du 'tapering' des mesures de soutien de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Wall Street est complètement fixée sur ce qui se passe sur le marché obligataire. Nous voyons que le rendement des obligations progresse et cela va, au bout du compte, signaler qu'il y a davantage de nervosité à propos du fait que la Fed pourrait tarder à relever les taux et sera contrainte de réagir plus rapidement, étant donné les pressions inflationnistes", a commenté Ed Moya, analyste senior chez OANDA.

Les investisseurs attendent cette semaine la publication des résultats trimestriels de plusieurs détaillants de premier plan, dont Walmart, Target, Home Depot et Macy's.

Il s'agit de la dernière ligne droite de la saison des résultats, jusque-là supérieure aux attentes et qui a contribué à porter Wall Street vers des records inédits.

Par ailleurs, est attendue mardi la publication des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis en octobre, dans lesquelles les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs.

Côté valeurs, Boeing a été le titre le plus performant du Dow Jones, avec une hausse de 5,49% pour s'établir à un plus haut de trois mois après que la compagnie aérienne Emirates a annoncé avoir commandé deux appareils 777 cargo. L'avionneur américain profite du salon de Dubaï pour avancer dans des discussions avec d'autres compagnies.

Déjà en repli la semaine dernière après la vente par son patron, Elon Musk, de près de 7 milliards de dollars d'actions du constructeur automobile, Tesla a reculé de 1,94% dans la foulée d'une querelle entre Musk et le sénateur Bernie Sanders après que celui-ci a demandé que les grandes fortunes paient leur "juste part" d'impôts.

(version française Jean Terzian)