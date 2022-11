Wall Street en hausse, un allègement des mesures anti-COVID espéré en Chine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, la tendance positive étant soutenue par la perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine après une vague de contestation sans précédent de la politique "zero COVID" de Pékin, ce qui fait monter le pétrole et les matières premières.