Wall Street en hausse sur fond d'espoir sur la dette US

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, portée par un élan d'optimisme sur la probable conclusion d'un accord sur le plafond de la dette américaine, tandis que le rebond des actions des banques régionales a apaisé les craintes à l'égard d'une possible escalade de la crise dans le secteur.

L'indice Dow Jones a gagné 1,24%, ou 408,63 points, à 33.420,77 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 48,87 points, soit 1,19%, à 4.158,77 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 157,51 points (1,28%) à 12.500,57 points.

Au lendemain d'une réunion à la Maison blanche, le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont réitéré dans la journée leur détermination à trouver un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement.

Le département américain du Trésor a prévenu que le gouvernement fédéral pourrait être incapable d'effectuer des versements à compter du 1er juin, un scénario qui serait catastrophique et laisse planer la menace d'une récession.

Le soulagement est aussi venu des banques régionales américaines, en hausse après que Western Alliance Bancorp a indiqué mardi soir que les dépôts avaient augmenté de plus de 2 milliards de dollars au cours des trois derniers mois.

Western Alliance Bancorp a bondi de 10,19%, tandis que l'indice bancaire du S&P-500 a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de hausse (4,46%) depuis le 10 novembre dernier.

"Il y a de l'optimisme sur le plafond de la dette, un optimisme continu sur le fait que la crise bancaire est derrière nous. Chaque jour sans nouveau problème nous rapproche de pouvoir mettre tout ça derrière nous", a commenté Rick Meckler, de Cherry Lane Investments, dans le New Jersey.

"Pour sûr, le catalyseur c'est d'avoir à la fois Biden et McCarthy dire qu'ils sont proches (d'un accord sur la dette), ça fait supposer que cela va probablement être le cas", a-t-il dit.

Tesla, en hausse de 4,41%, a aussi contribué à la performance du jour après que son patron Elon Musk a calmé des rumeurs sur son possible retrait de la direction du constructeur automobile. Il a aussi réaffirmé, lors de l'assemblée générale des actionnaires mardi soir, que les livraisons du Cybertruck, longtemps repoussées, débuteraient cette année.

Selon des analystes, il est nécessaire, pour marquer une nette hausse des principaux indices de Wall Street, d'avoir un catalyseur important tel qu'un accord sur le plafond de la dette américaine ou des certitudes sur la campagne de relèvement des taux de la Réserve fédérale (Fed). De récentes données indiquent un ralentissement de l'économie américaine à la suite des multiples hausses des taux opérées par la Fed pour lutter contre l'inflation élevée.

Ce ralentissement économique, en plus des négociations sur le plafond de la dette américaine, a renforcé les attentes sur la politique monétaire de la Fed, les investisseurs se demandant si et quand la banque centrale va opérer une pause dans sa campagne de hausse des taux et réduire ceux-ci.

Si les marchés anticipent pour l'heure une baisse des taux d'ici la fin de l'année, des responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre récemment qu'ils n'étaient pas disposés à réduire sous peu les taux.

(version française Jean Terzian)