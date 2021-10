Wall Street en hausse, portée par l'accord sur la dette US

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi. L'indice Dow Jones a gagné 0,98%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, sous l'impulsion des grandes valeurs technologiques, après qu'un accord bipartite provisoire a été trouvé au Congrès américain pour relever le plafond de la dette publique, dissipant les craintes d'un défaut de paiement historique de la première puissance économique mondiale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,98%, ou 337,95 points, à 34.754,94 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 36,21 points, soit 0,83%, à 4.399,76 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 152,09 points (1,05%) à 14.654,02 points.

Après plusieurs mois de querelle, démocrates et républicains du Sénat sont parvenus à un accord pour relever de 480 milliards de dollars le plafond de la dette fédérale américaine jusqu'à début décembre, comme le souhaitait le département du Trésor.

Pour les investisseurs, il s'agit d'un soulagement à la hauteur des craintes évoquées le mois dernier et illustrées par le recul du S&P-500, qui a connu en septembre sa plus forte chute mensuelle depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus en mars 2020.

Le marché a été "guidé aujourd'hui par le pas effectué à Washington vers la rationalité s'agissant de la capacité à payer les factures, à rédiger des chèques", a commenté Kim Forrest, qui dirige les investissements chez Bokeh Capital Partners, à Pittsburgh.

Des données publiées dans la journée indiquent par ailleurs que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à un rythme inédit en trois mois, indiquant que le marché de l'emploi gagne en solidité alors que la dernière vague de l'épidémie de coronavirus est progressivement sous contrôle.

Brad Neuman, directeur de la stratégie de marché chez Alger, a déclaré que ces statistiques "alimentent l'attente de voir l'emploi progresser de manière significative dans les prochains mois, et c'est positif pour l'économie".

A ses yeux, le marché a surmonté deux pans d'inquiétude, alors que "les craintes d'une impasse sur la dette publique se sont apaisées" tandis que "l'espoir d'une accélération de l'emploi s'est renforcé".

Côté valeurs, les géants technologiques Apple, Amazon et Microsoft ont progressé, contribuant en grande partie aux gains enregistrés par le S&P-500 et le Nasdaq.

Lewis Strauss a bondi de 8,5% après la publication mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes du marché.

Autres titres dans le vert, ceux de groupes chinois comme Alibaba et Tencent, qui profitent du soulagement autour de la situation du géant immobilier chinois Evergrande et de la perspective de négociations commerciales entre Washington et Pékin.

(version française Jean Terzian)