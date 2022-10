Wall Street en hausse malgré la chute d'Amazon

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 338,55 points, soit 1,06%, à 32.371,83, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,56% à 3.828,75 et le Nasdaq Composite prend 0,46% à 10.842,19.

Amazon chute de 11,59% après avoir déclaré jeudi s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes sur les derniers mois de l'année en raison de la dégradation du pouvoir d'achat des consommateurs.

Apple a lui aussi dit s'attendre à un quatrième trimestre moins porteur que les précédents mais son action s'adjuge 4,51%, le marché saluant la capacité de résistance du groupe.

Intel bondit pour sa part de 8,15% malgré la révision à la baisse de ses prévisions annuelles, les bonnes performances de ses activités dédiées au marché des ordinateurs individuels favorisant un rebond après une chute de près de 47% depuis le début de l'année.

Sur le front macroéconomique, les chiffres des revenus et des dépenses des consommateurs américains publiés une heure avant l'ouverture montrent une hausse plus marquée qu'anticipé de la consommation mais surtout une stabilisation de la hausse de l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Réserve fédérale, à 6,2% sur un an en septembre comme en août.

L'indice "core PCE", qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, affiche une hausse en rythme annuel de 5,1%, contre 5,2% attendu.

Ces statistiques pourraient alimenter le débat sur un possible ralentissement de la hausse des taux de la Fed même si le scénario d'un relèvement de trois quarts de point mercredi prochain reste très largement privilégié.

Les investisseurs attendent à 14h00 GMT les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan sur le moral des ménages.

(Rédigé par Marc Angrand)