Wall Street en hausse, les résultats d'entreprises alimentent l'optimisme

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 600,04 points, soit 1,99%, à 30.785,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,06% à 3.754,06 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,32%, soit 247,60 points, à 10.923,40.

Après le bénéfice trimestriel meilleur que prévu affiché lundi par Bank of America (+3,86%), Goldman Sachs, dernière des grandes banques américaines à publier cette semaine, a à son tour ravi mardi les investisseurs en annonçant un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes.

Le titre Goldman Sachs bondit de 4,82%, tandis que l'indice des valeurs bancaires avance de 2,55%.

Autre groupe à publier ses résultats, Johnson & Johnson a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce à la forte demande pour son médicament contre le cancer, Darzalex, et son traitement de la maladie de Crohn, Stelara.

"Les premières publications des entreprises au troisième trimestre sont positives et on a noté une certaine stabilisation au Royaume-Uni. Ces deux facteurs et la baisse excessive des marchés sont le véritable moteur du rebond des actions ces derniers jours", explique Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth, faisant référence à l'annulation lundi de la quasi-totalité des mesures fiscales au Royaume-Uni qui avaient semé le trouble sur les marchés financiers.

Le compartiment technologique (+2,27%) est également recherché avec le reflux de rendements obligataires: Apple, Meta Platforms, Amazon et Nvidia progressent de 1,40% à 3,35%.

Microsoft prend 1,47%, Axios ayant rapporté que le groupe a licencié cette semaine près de 1.000 employés.

Netflix, qui doit publier ses comptes trimestriels après la clôture de la Bourse, gagne 0,12%.

Dans les indicateurs économiques, la production industrielle a augmenté plus fortement que prévu en septembre aux Etats-Unis.

Le marché n'a pas réagi à la révision à la baisse des prévisions de Fitch pour l'économie américaine, la croissance étant désormais attendue en hausse de seulement 0,5% en 2023 contre 1,5% annoncé en juin, tandis que les taux d'intérêt pourraient monter de 3,5% à 5,2% en 2024, rapporte CNN citant l'agence de notation.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)