Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 164,21 points, soit 0,49%, à 33.466,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,86% à 4.219,96 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,12%, soit 140,216 points, à 12.629,149.

Les contrats à terme sur les indices de référence ont réduit leurs gains à la suite de la publication par le département du Commerce d'une première estimation du PIB sur la période janvier-mars.

Le PIB des Etats-Unis a reculé de 1,4% en rythme annualisé au premier trimestre, après une croissance de 6,9% sur les trois derniers mois de 2021 et contre 1,1% attendu par le consensus.

Si cette mauvaise nouvelle sur le front macroéconomique entrave la progression des marchés, elle ne suffit pas à prendre le dessus sur les publications trimestrielles qui continuent de pleuvoir.

Meta Platforms s'envole de 14,93% après avoir annoncé un bénéfice plus important que prévu et une croissance du nombre d'utilisateurs quotidiens actifs de Facebook supérieur aux attentes au premier trimestre.

Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm gagne 7,16%, soutenu par des résultats et prévisions trimestriels meilleurs que prévu.

Apple et Amazon, qui publieront leurs résultats après la clôture, prennent 2,39% et 2,25% respectivement.

Twitter progresse seulement de 0,4%, tiraillé entre l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu du nombre d'utilisateurs de réseau social et la baisse des revenus publicitaires. Lanterne rouge du Dow Jones, Caterpillar abandonne 4,22% après avoir fait part de pressions sur ses marges du trimestre actuel à cause de l'inflation.

Jusqu'à présent, les résultats du premier trimestre ont été meilleurs que prévu, puisque près de 80% des 176 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes du marché, contre 66% en moyenne à cette période.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)