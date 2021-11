Wall Street en hausse après l'accord au Congrès US sur les infrastructures

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BRENDAN MCDERMID La Bourse de New York a fini en hausse lundi. L'indice Dow Jones a gagné 0,29%. /Photo prise le 8 novembre 2021/REUTERS/Brendan McDermid

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi alors que les investisseurs se sont réjouis de l'adoption par le Congrès américain du plan d'investissement dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden, même si les gains à Wall Street ont été limités par le déclin du titre Tesla.

L'indice Dow Jones a gagné 0,29%, ou 104,27 points, à 36.432,22 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 4,17 points, soit 0,09%, à 4.701,70 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 10,77 points (0,07%) à 15.982,36 points.

S'ils ont enregistré des gains minimes, le S&P-500 et le Nasdaq ont fini dans le vert pour une huitième séance consécutive, continuant de s'établir à des pics inédits.

Cependant, le S&P-500 a été plombé par le recul de 4,9% de Tesla consécutif à un sondage organisé sur Twitter par le patron du constructeur automobile, Elon Musk.

Une majorité des millions de personnes ayant pris part au sondage se sont prononcées dimanche pour qu'Elon Musk vende 10% de ses parts dans le groupe. Musk avait assuré qu'il se conformerait au résultat.

"Le marché regarde différentes choses: la saison positive des résultats, le recul du variant Delta du coronavirus, nous avons le plan d'investissement dans les infrastructures et nous avons passé les questions sur ce que la Réserve fédérale compte faire en matière de 'tapering'", a commenté Robert Pavlik, gestionnaire de Portfolio chez Dakota Wealth, à Fairfield dans le Connecticut.

"C'est ce qui a contribué à porter le marché à ce niveau, alors que l'interrogation, en arrivant vers décembre, devient dans quoi investir en 2022", a-t-il déclaré.

Les secteurs de l'industrie et des matériaux ont fini dans le vert à la suite de l'adoption par le Congrès américain samedi du plan de 1.000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures.

Il s'agit de l'un des projets majeurs de l'agenda politique du président américain Joe Biden, en parallèle d'un plan d'investissement dans des mesures sociales et contre le changement climatique sur lequel la Chambre des représentants devrait se prononcer la semaine prochaine.

Parmi les entreprises ayant profité lundi de l'adoption du texte figurent Caterpillar, Cleveland-Cliffs, Freeport McMoRan et U.S. Steel Corp, avec des gains entre 2,7% et 6,5%.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, 81% des entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes du marché, selon Refinitiv.

Côté valeurs, les groupes du domaine des cryptomonnaies, dont Coinbase Global, Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings et MicroStrategy ont enregistré des gains allant de 5% à 18%, dans le sillage de la hausse du bitcoin vers un record inédit.

(version française Jean Terzian)