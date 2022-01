Wall Street en baisse, les regards tournés vers la Fed et les résultats

© PETER NICHOLLS La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 1,57%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 564,22 points, soit 1,57%, à 35.347,59 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de -1,51% à 4.592,33 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,92%, soit 286,31 points, à 14.607,44.

Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale se réunit les 25 et 26 janvier et les investisseurs tablent sur un cycle de hausse des taux à partir du mois de mars.

Côté résultats de sociétés, les grandes banques de Wall Street ont donné la semaine dernière le coup d'envoi de la publication des comptes financiers de la période octobre-décembre.

Goldman Sachs Group, en repli de 7,9%, a fait état mardi d'une baisse de près de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, qui ressort en dessous des attentes, la faiblesse de l'activité de trading ayant éclipsé une année exceptionnelle en matière de fusions-acquisitions pour la première banque d'investissement de Wall Street.

Dans les fusions-acquisitions, Microsoft (-1,5%) et Activision Blizzard (+29,4%) animent la tendance avec l'annonce ce mardi du rachat du second par le premier pour un montant de 68,7 milliards de dollars (59,5 milliards d'euros) en numéraire.

Electronic Arts, Take-two interactive software et Zynga prennent respectivement 6%, 2,4% et 0,8%.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible à l'évolution des anticipations des taux, bondit de plus de 4,5 points de base à 1,0119%, tandis que le dix ans se traite à 1,8287%, en hausse de 5,5 points.

Au chapitre des indicateurs économiques, l'activité manufacturière dans la région de New York s'est contractée fortement au mois de janvier, passant en territoire négatif pour la première fois depuis juin 2020, montre mardi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)