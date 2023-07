Wall Street en baisse, l'enquête ADP ravive les craintes sur les taux

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 315,56 points, soit 0,92%, à 33.973,08 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,01% à 4.401,86 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,24%, soit 171,01 points, à 13.620,63.

Les "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed des 13 et 14 juin ont montré qu'une large majorité des responsables de la banque centrale américaine s'attendaient à une poursuite du durcissement monétaire malgré la pause observée en juin sur les taux d'intérêt.

Parallèlement, en attendant le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, l'enquête mensuelle du cabinet ADP, publiée ce jeudi, montre que le marché du travail demeure dynamique malgré la hausse continue des taux d'intérêt. ADP a recensé 497?.000 créations de postes en juin, le niveau le plus élevé depuis février 2022, ce qui pourrait contraindre la Fed à maintenir ses taux élevés plus longtemps que prévu.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, membre votante du FOMC, a déclaré jeudi "qu'il aurait été tout à fait approprié" d'augmenter les taux lors de la réunion de juin où a finalement été décidé un statu quo.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans avance de plus de plus de huit points de base, à 4,0291% et celui à deux ans de 9,1 points, à 5,0459%.

Cela pèse naturellement sur les valeurs de croissance comme Alphabet et Tesla qui refluent respectivement de 2,06% et 1,55%.

Les spécialistes de puces Qualcomm (-1,17%) et Intel (-2,06%) sont affectés par la décision de la Chine d'imposer des restrictions sur les exportations de métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington alors que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée jeudi à Pékin pour une visite de quatre jours.

Résistant à la tendance baissière Meta Platforms est stable au lendemain du lancement de Threads, une application destinée à concurrencer Twitter et sur laquelle 10 millions de personnes se sont déjà inscrites selon le groupe.

Dans les autres secteurs, Exxon Mobil (-1,36%) pâtit des anticipations sur son résultat d'exploitation trimestriel qui devrait accuser une forte baisse lors de la publication prévue le 28 juillet.

