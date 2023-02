Wall Street en baisse dans l'attente des prochaines décisions de la Fed

Le Dow Jones a baissé de 35,85 points (-0,11%) à 33.890,16, le S&P 500 a perdu 25,44 points (-0.62%) à 4.111,04 et le Nasdaq Composite a cédé 119,51 points (-1%), à 11.887,45.

Les opérateurs surveilleront attentivement cette semaine les déclarations des banquiers centraux, à commencer par le président de la Fed Jerome Powell dès mardi, pour déceler le moindre indice d'inflexion de leur discours à la lumière du rapport mensuel du département du Travail, qui a montré vendredi que l'économie américaine avait créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu en janvier.

"On a eu ce rapport explosif sur l'emploi, et les gens doivent réévaluer ce que sont les perspectives pour la Fed et pour l'économie. Demain, il sera intéressant de voir si Powell continue sa métamorphose de faucon en colombe", a déclaré Brian Jacobsen, stratège en investissements chez Allspring Global Investments.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à l'agence Bloomberg que la statistique mensuelle sur l'emploi "signifie probablement que nous avons encoe un peu de travail".

Les marchés prévoient pour l'heure que le taux de référence de la Fed culminera à 5,1% d'ici juillet, ce qui est conforme à ce que répètent la plupart des responsables de politique monétaire.

Du côté des valeurs, Tyson Foods a chuté de 4,6% après la publication de ses chiffre d'affaires et bénéfice trimestriels, inférieurs aux attentes.

Le groupe minier Newmont, qui a fait une offre de 16,9 milliards de dollars sur son rival australien Newcrest Mining, a cédé 4,5%, les investisseurs et analystes estimant qu'il sous-évaluait sa cible. Il s'est déclaré par la suite prêt à améliorer sa proposition.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)