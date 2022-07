Wall Street en baisse après les premiers résultats décevants des banques

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi après la publication des résultats trimestriels de deux grandes banques américaines, JPMorgan et Morgan Stanley, marquées par une baisse de leurs bénéfices alors que les investisseurs redoutent de plus en plus une récession aux Etats-Unis.