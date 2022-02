Wall Street en baisse après les chiffres surprise de l'emploi US

© SHANNON STAPLETON La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,25% et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de -0,19%. Le Nasdaq Composite cède 0,09%. /Photo d'archives/REUTERS/Shannon Stapleton

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 89,13 points, soit 0,25%, à 35.022,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de -0,19% à 4.468,85 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,09%, soit 12,631 points, à 13.866,187.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que l'économie des Etats-Unis avait créé nettement plus d'emplois qu'attendu le mois dernier en dépit de la résurgence du COVID-19, avec 467.000 postes non-agricoles contre seulement 150.000 prévus par le consensus Reuters.

Le salaire horaire moyen a, pour sa part, augmenté de 0,7% en janvier après une hausse de 0,5% en décembre, ce qui porte sa progression sur un an à 5,7%, contre un consensus respectivement à +0,5% et +5,2%.

"Le rapport sur l'emploi a vraiment stupéfié les marchés (…) non seulement nous avons eu un chiffre étonnamment élevé, mais nous avons eu une révision très forte", a déclaré Edward Moya, analyste marchés chez Oanda, faisant référence à la révision à la hausse du nombre de postes créés en décembre, qui est désormais de 510.000 et non le chiffre de 211.000 initialement annoncé.

La publication de la statistique sur l'emploi a pris le pas sur les résultats des entreprises.

Aux valeurs, Amazon, qui bondissait de près de 20% en avant-Bourse, ne gagne plus que 9% dans les premiers échanges. Le géant du commerce en ligne a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et annoncé un relèvement des tarifs d'abonnement à son service Prime aux Etats-Unis.

Les réseaux sociaux Snap et Pinterest prennent respectivement de 42% et 1,2%, portés par leurs résultats et prévisions, au lendemain de la chute de 26% de Meta Platforms (-2,2%). La maison mère de Facebook a enregistré pour la première fois de son histoire une baisse du nombre de ses utilisateurs actifs quotidiens.

Côté baisse, Ford, en repli de 10,8%, est pénalisé par l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Son concurrent General Motors fléchit de 3,7%.

Sur le marché pétrolier, les cours du Brent et du WTI remontent à un pic de sept ans, nettement au-dessus de 90 dollars le baril sur fond de tensions géopolitiques. Cela profite aux valeurs pétrolières comme Schlumberger et Halliburton qui avancent de 2,5% et 2,8%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)