Wall Street en baisse, à nouveau préoccupée par les taux

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 409,24 points, soit 1,23%, à 32.860,53 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,2% à 3.806,75 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,41%, soit 147,185 points, à 10.311,577.

Le nombre d'inscriptions au chômage a atteint un plus bas depuis trois mois la semaine dernière tandis que, selon l'enquête du cabinet ADP, le secteur privé a créé plus d'emplois qu'attendu en décembre, nouvelles preuves que le marché du travail américain reste tendu malgré les fortes hausses de taux de la Fed pour maîtriser la demande.

Plusieurs responsables de l'institution se sont exprimés au cours des dernières heures pour réaffirmer leur détermination à endiguer l'inflation.

Esther George, à la tête de la Fed de Kansas City, a estimé que l'objectif de taux des fonds fédéraux, actuellement à 4,25%-4,5%, devrait être porté et maintenu à plus de 5% "pendant un certain temps".

Dopés par la perspective d'une Fed toujours ferme, le dollar grimpe de 0,69% face à un panier de devises et les rendements obligataires augmentent, celui sur les Treasuries à dix ans gagne plus de six points de base à 3,7725%.

Les investisseurs attendent maintenant le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur un total de 200.000 créations d'emploi non agricoles après 263.000 en novembre.

Aux valeurs, Amazon abandonne 1,17%. Signe des difficultés rencontrées par le secteur technologique, le géant du commerce en ligne va supprimer plus de 18.000 emplois dans le cadre de son plan de licenciement, un nombre plus élevé qu'annoncé initialement.

Walgreens Boots Alliance chute de 6,72% après avoir affiché une perte trimestrielle en raison d'une charge liée à un litige sur les opioïdes.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)