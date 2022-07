Wall Street devrait repartir à la baisse, l'Europe fait du surplace

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi, en particulier le Nasdaq après les prévisions décevantes de Meta Platforms, tandis que les Bourses européennes sont hésitantes à mi-séance, tiraillées entre un déferlement de résultats contrastés et les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme signalent un repli de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,56% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 prend 0,07% à 6.262,62 vers 11h15 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,1% et à Londres, le FTSE cède 0,17%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,41%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,53%.

Celui-ci a atteint dans la matinée son plus haut niveau en sept semaines au lendemain des propos de Jerome Powell lors de la conférence de presse qui a suivi une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Réserve fédérale.

Tout en réaffirmant que la priorité est de faire reculer l'inflation, le président de la Fed a renoncé à donner des indications sur le rythme des prochaines hausses de taux, cette décision dépendant des données économiques à venir, et a souligné qu'il serait approprié de ralentir le resserrement monétaire "à un moment donné".

L'effet de ces commentaires, jugés globalement moins restrictifs que prévu mais que certains observateurs estiment aussi très vagues, peine à pleinement soutenir les marchés actions alors que la séance est très animée côté résultats d'entreprises.

Les investisseurs attendant en outre la première estimation de l'inflation allemande à 14h00 et celle du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre une demi-heure plus tard.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Wall Street, qui a bondi mercredi de 1,37% à 6,01% après les déclarations de Jerome Powell et de bons résultats de société, devrait être pénalisée par les prévisions moroses et la première baisse de chiffre d'affaires trimestriel de Meta, qui reculait de 6% en avant-Bourse.

Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm perdait environ 4% après avoir dit anticiper des ventes trimestrielles sous les attentes du marché en raison d'un ralentissement attendu de l'économie et de la demande de smartphones.

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, STMicroelectronics (+2,46%), Stellantis (+3,40%) et Schneider Electric (+4,95%) signent les plus fortes progressions du CAC 40 après leurs résultats.

Airbus chute de 5,44% après avoir abaissé son objectif de livraisons d'appareils pour 2022 et repoussé son calendrier d'accélération de la production.

Orange (-3,42%), TotalEnergies (-3,4%), mais aussi JCDecaux (-7,82%) ou encore Scor (-11,05%) sont aussi dans le rouge après leurs publications.

A Francfort, Volkswagen gagne 3,36% après avoir fait état d'une baisse moins importante que prévu de son profit opérationnel tandis qu'à Milan, Moncler s'octroie 4,49% grâce à des ventes semestrielles au-dessus des attentes.

TAUX

En attendant les chiffres de l'inflation allemande en juillet, les rendements des emprunts d'Etat de référence pour la zone euro sont en légère hausse, à 0,962% pour le Bund à dix ans et 1,539% pour l'OAT française de même échéance.

"Nous pensons que le pic d'inflation de ce cycle est devant nous, plutôt que derrière, ce qui mettra la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle maintienne son discours 'hawkish'", a déclaré ING dans une note.

Le dix ans américain gagne plus de cinq points de base, autour de 2,787%.

CHANGES

Le billet vert est en hausse face à un panier de devises de référence (+0,34%) tandis que l'euro, à 1,0128 dollar (-0,73%), efface quasiment tous ses gains de la veille.

"Les problèmes des grandes monnaies autres que le dollar ne cessent de croître, notamment en Europe, où les craintes croissantes de pénurie de gaz et d'énergie continuent de peser sur l'euro et menacent la capacité de la BCE à resserrer sa politique autant qu'elle le souhaiterait", a déclaré Stuart Cole, stratège macro en chef chez Equiti Capital à Londres.

L'indice du sentiment économique dans la zone euro a reculé plus que prévu, à 99,0 en juillet contre 103,5 en juin et 102 pour le consensus, la confiance des ménages ayant atteint un creux historique avec la guerre en Ukraine et l'inflation.

PÉTROLE

Le marché du pétrole prolonge ses gains de la veille, soutenu par les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks aux Etats-Unis montrant une baisse plus forte que prévu des stocks de brut et un rebond de la demande d'essence.

Le Brent gagne 1,25% à 107,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,85% à 99,06 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)