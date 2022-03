Wall Street devrait ouvrir en hausse, le pétrole recule

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes affichent une nette progression mercredi à mi-séance, s'offrant un répit après les lourdes pertes subies depuis l'attaque russe en Ukraine tandis que les cours pétroliers repartent en baisse à la faveur eux aussi d'achats à bon compte.

Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 1,52% pour le Dow Jones, de 1,72% pour le S&P-500 et de 2,11% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 4,53% à 6.232,94 vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax grimpe de 4,92% et à Londres, le FTSE de 1,56%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 2,97%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 4,79% et le Stoxx 600 de 2,93%.

Les actions repartent de l'avant malgré l'annonce de nouvelles sanctions contre Moscou pour l'invasion de l'Ukraine. Le rebond est tiré par le recul des prix du pétrole, de la plupart des métaux industriels et des achats à bon compte sur les actions ayant particulièrement souffert depuis le début du conflit.

Malgré cela, les investisseurs restent préoccupés par les conséquences de la crise ukrainienne sur les perspectives économiques.

Credit Suisse a réduit de moitié sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro à 1%.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et face au spectre de la 'stagflation', les marchés monétaires s'attendent à ce qu'elle reporte le relèvement de ses taux à la fin de l'année.

"Nous attendons très peu de la BCE cette semaine. La situation est trop incertaine et l'impact négatif (de la crise ukrainienne) sur la croissance économique est impossible à évaluer pour le moment, de même pour les prévisions d'inflation à moyen terme. Cela ne signifie pas une réunion 'dovish' car nous nous attendons à ce que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, réitère la volonté de l'institution de réduire son orientation accommodante courant 2022", a déclaré dans une note François Rimeu, stratège senior à La Française AM.

PÉTROLE

Après plusieurs séances de fortes hausses et des plus hauts de près de 14 ans, les cours du pétrole reculent en dépit de l'embargo américain sur l'énergie russe.

"La prise de conscience du fait que l'interdiction des importations américaines pourrait ne pas aggraver le choc d'approvisionnement actuel pourrait avoir joué un rôle dans ces prises de bénéfice", a déclaré Tamas Varga chez PVM.

Le baril de Brent perd 2,91% à 124,26 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,29% à 119,63 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Hormis les compartiments européens des ressources de base (-1,84%) et de l'énergie (-1,92%), tous les secteurs sont en hausse.

L'indice Stoxx de l'automobile signe la plus importante progression avec un gain de 7,35%. Le secteur des banques et des transports et loisirs suivent, en hausse de 5,47% et de 5,96% respectivement.

Ces secteurs ont été "battues en brèche, ils ne peuvent pas continuer à chuter. Ce à quoi nous assistons est un léger sursis. Je ne pense pas que ce soit le début d'un grand retournement de situation", a déclaré Craig Erlam, analyste chez OANDA.

En tête de l'indice parisien, Renault gagne 10,42% devant Stellantis (+9,56%) et Société générale (+8,73%).

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, Adidas prend 11,01% après la publication de ses résultats. [nL5N2VC1FI]

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand bondit de cinq points de base à 0,169% et son équivalent français gagne quatre points à 0,597%. Ils évoluent tous deux à leur plus haut niveau depuis le 28 février.

"Un éventuel plan européen visant à émettre conjointement de la dette pour financer l'énergie et la défense (...) pèse sur les obligations des pays les plus riches qui supporteront le poids d'une augmentation des dépenses publiques", a déclaré Fabio Castaldi, gérant chez Pictet Asset Management.

"Malgré des démentis timides, les marchés pensent que l'UE va en discuter et publier les détails d'un tel projet dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance avance de trois points de base, à 1,9061%.

CHANGES

Le dollar baisse de 0,47% face à un panier de devises de référence et l'euro avance de 0,77% face au billet vert, à 1,0983.

La monnaie unique est tombée lundi à son plus bas niveau depuis mai 2020, à 1,0804 dollar.

Le bitcoin grimpe de 8,02% alors que le président américain doit signer dans la journée un décret ordonnant d'étudier les cryptomonnaies et les bénéfices-risque de la mise en place d'un dollar numérique.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE PHARE À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)