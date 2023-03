Wall Street débute sur une note stable en attendant la Fed

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 38,41 points, soit 0,12%, à 32.522,19 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,11% à 3.998,54 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,16%, soit 18,881 points, à 11.841,228.

L'attention des investisseurs est pleinement focalisée sur la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale devrait, selon une majorité d'observateurs, annoncer à 18h00 GMT un nouveau relèvement d'un quart de point de l'objectif de taux des "fed funds".

Les marchés attendent également, voire surtout, les nouvelles prévisions de la Fed ainsi qu'une mise à jour des anticipations de ses décideurs concernant l'évolution des taux ('dot plots').

"Il sera important de savoir comment elle envisage la tourmente actuelle sur les banques et si elle s'attend toujours à d'autres hausses de taux après celle du jour", a déclaré Deutsche Bank.

"Nos économistes américains pensent que la décision [de la Banque centrale européenne] la semaine dernière offre un plan directeur pertinent pour la Fed: relever les taux conformément aux attentes, abandonner la 'forward guidance' tout en suggérant un biais de resserrement continu", a ajouté la banque allemande.

En attendant, le dollar recule légèrement face à un panier de devises de référence tandis que le rendement des Treasuries à dix ans est stable autour de 3,604%.

En Bourse, First Republic cède 5,39%. Selon l'agence Bloomberg, les autorités et des grands dirigeants américains discutent d'un soutien éventuel du gouvernement pour aider la banque régionale à faire face à des pertes non réalisées.

Nike abandonne 2,02% après la mise en garde de l'équipementier sportif sur sa marge brute 2023, en raison d'un dollar fort, de coûts de transport plus élevés et des remises importantes proposées pour réduire ses stocks excédentaires.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)