Wall Street débute la semaine sans conviction

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 36,81 points, soit 0,11%, à 34.833,35, le Standard & Poor's 500 est pratiquement inchangé à 4.367,57 et le Nasdaq Composite gagne 0,09% à 14.714,74.

Ce dernier et le S&P évoluent ainsi tout près des records inscrits vendredi en profitant d'un rebond après la baisse marquée de la veille sur fond de doutes pour la reprise économique.

Les prochains jours seront animés entre autres par la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation et des ventes au détail ainsi que par les auditions au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et les résultats trimestriels des plus grandes banques américaines.

Ces dernières reculent dans les premiers échanges sur fond de baisse des rendements obligataires: Goldman Sachs gagne 0,38% mais JPMorgan Chase abandonne 0,59% et Bank of America 0,1%.

Les bénéfices du S&P-500 au deuxième trimestre sont attendus en hausse de 65,8% sur un an selon les derniers chiffres de Refinitiv, et de 52,8% si l'on exclut le secteur de l'énergie.

A la baisse, Didi Global, l'"Uber chinois", perd 2,66% après avoir confirmé que les autorités de Pékin avaient imposé le retrait de ses 25 applications des magasins d'applications, ce qui aura un impact sur son chiffre d'affaires.

(Rédigé par Marc Angrand)