Wall Street débute en hausse avec l'espoir d'une pause de la Fed

Une dizaine de minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 54,68 points, soit 0,16%, à 33.627,96 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,29% à 4.296,35 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,55%, soit 72,96 points, à 13.349,378.

Le marché américain reprend son souffle après avoir profité dernièrement de l'espoir d'un statu quo sur les taux de la Fed, qui n'a cessé de les relever depuis mars 2022 face à l'inflation galopante.

L'outil Fedwatch montre une probabilité de 78% que la banque centrale américaine ne touche pas à l'objectif de taux des "fed funds" en juin. Cependant, le scénario d'un relèvement d'un quart de point en juillet est estimé à 54%.

Les chiffres des prix à la consommation attendus mardi - la veille des décisions du FOMC - pourraient montrer un petit ralentissement de l'inflation d'un mois sur l'autre, mais le maintien à 0,4% de la hausse des prix de base, selon le consensus Reuters. "La Fed pourrait utiliser le CPI pour justifier un relèvement des taux", a déclaré Thierry Wizman chez Macquarie. "Mais je souhaite qu'ils ne le fassent pas, car s'ils regardent au-delà, ils verront qu'il y a beaucoup plus de désinflation à venir que ce qui est reflété dans le CPI". En Bourse, Netflix gagne 4,16% après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours de 400 à 500 dollars, le niveau plus élevé à Wall Street, selon Refinitiv. Campbell Soup abandonne 7,28% après avoir fait état d'une marge brute plus faible au troisième trimestre, en raison des prix élevés des matières premières et du fret.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)