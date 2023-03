Wall Street dans le rouge après les annonces de la BCE

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones recule de 0,7% à 31.656,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, perd 0,57% à 3.870,85 points.

Le Nasdaq Composite cède pour sa part 0,48% à 11.380,41 points.

La BCE a confirmé jeudi une hausse de 50 points de base de son taux directeur qu'elle avait suggérée lors de sa réunion précédente, en dépit des turbulences sur le secteur bancaire qui avaient fait augmenter la probabilité auprès des traders d'une augmentation de seulement 25 points de base.

L'action Credit Suisse cotée à New York regagne 0,5% jeudi après que la banque a sécurisé une ligne de crédit jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la Banque nationale suisse (BNS) afin de renforcer ses liquidités.

Les craintes sur le secteur bancaire restent néanmoins prégnantes et les banques régionales américaines sont encore sous pression en début de séance.

First Republic Bank, Western Alliance Bancorp et PacWest Bancorp reculent respectivement de 31,3%, 14,6% et 11,9%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)