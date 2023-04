Wall Street dans le rouge alors que les résultats inquiètent

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les prévisions décevantes d'UPS ont alimenté les inquiétudes des investisseurs sur un ralentissement de l'économie, tandis que la chute des dépôts des clients de First Republic Bank a ravivé les craintes sur la santé du secteur bancaire américain.

L'indice Dow Jones a cédé 1,02%, ou 344,57 points, à 33.530,83 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 65,41 points, soit 1,58%, à 4,071,63 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 238,05 points (1,98%) à 11.799,16 points.

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré leur plus important déclin sur une séance ce mois-ci.

Dans l'attente de la publication après-clôture des résultats des géants technologiques Microsoft et Alphabet, les investisseurs ont accueilli avec pessimisme l'annonce par United Parcel Service d'un chiffre d'affaires annuel attendu dans le bas de sa fourchette initiale, sur fond de ralentissement économique.

UPS a chuté de 10% et marqué son plus important recul sur une séance depuis juillet 2006.

Si les résultats trimestriels des entreprises du S&P-500 sont désormais attendus en baisse de 3,9% sur un an, contre -5,1% précédemment, selon des données Refinitiv, certains poids lourds n'ont pas encore communiqué leurs résultats.

"Les investisseurs tentent vaillamment de tenir le coup dans cette semaine de résultats importants et de données économiques avant la grande réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine", a commenté Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office, à Chicago.

Ils s'évertuent à "analyser chaque donnée" afin de déterminer la direction que pourrait suivre la banque centrale américaine, a-t-elle ajouté. Les traders anticipent majoritairement une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 25 points de base.

Des données publiées dans la journée montrent que la confiance des consommateurs américains a reculé en avril à un plus bas de neuf mois, tandis que les élus du Congrès américain semblaient se diriger vers un bras de fer sur la question du relèvement du plafond de la dette publique.

L'hypothèse d'un défaut sur la dette incite à ne pas prendre de risques, a déclaré Brian Price, directeur de Commonwealth Financial Network, à Boston. "Si nous nous en rapprochons, cela n'augure rien de bon pour les actifs à risque ou la confiance des consommateurs", a-t-il ajouté.

L'indice bancaire du S&P-500 a diminué dans le sillage de la dégringolade de First Republic Bank, en recul de 49% - à un plus bas inédit - après l'annonce d'une baisse des dépôts de ses clients de plus de 100 milliards de dollars au premier trimestre.

Alors que FRB fait partie des banques s'étant retrouvées dans la tumulte le mois dernier, sur fond de plus importante crise bancaire depuis 2008, les "gens essaient de déterminer la santé des banques régionales en général", a déclaré Carol Schleif, car cela est "très important pour les PME du pays".

