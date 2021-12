Wall Street dans le désordre, les banques et l'énergie en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le désordre lundi dans les premiers échanges, le Dow Jones et le S&P étant soutenus par les banques et les valeurs de l'énergie dans un contexte d'optimisme prudent sur le variant Omicron du coronavirus, tandis que les poids lourds du numérique pèsent sur le Nasdaq.