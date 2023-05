Wall Street dans le désordre, le mur de la dette et les ventes au détail attendus

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, la tendance positive étant soutenue par des achats à bon compte, tandis que les négociations sur le plafond de la dette américaine et l'attente cette semaine d'un indicateur de conjoncture et de nouvelles déclarations de responsables de la Réserve fédérale incitent à la prudence.