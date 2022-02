Wall Street dans le désordre, l'Ukraine et la Fed pèsent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le désordre lundi mais la tendance est incertaine dans un contexte d'aversion au risque alimenté par les tensions géopolitiques entre la Russie et les puissances occidentales sur le dossier ukrainien et la crainte d'une accélération du durcissement monétaire aux Etats-Unis.