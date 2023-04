Wall Street dans le désordre après les résultats des banques

Une quinzaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones recule de 109,53 points, soit 0,32%, à 33.877,65 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 4.158,43 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,36%, soit 43,18 points, à 12.200,91.

Peu avant l'ouverture de Wall Street, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que la banque centrale américaine devait continuer à relever ses taux d'intérêt au regard des récentes données économiques qui montrent une inflation persistante alors que l'économie au sens large semble prête à continuer de croître, même au ralenti.

Après les résultats meilleurs que prévu publiés la semaine dernière par Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co, Bank of America Corp (BofA) et Goldman Sachs ont eux publié mardi des comptes trimestriels financiers contrastés.

L'action BofA cède 0,9% et celle de Goldman Sachs perd 3,23% alors que l'indice des banques reflue de 0,32% et celui de la finance de 0,21%, l'attention des investisseurs étant focalisée sur le ralentissement des opérations de fusions-acquisitions et une déception sur l'obligataire.

Dans les autres grandes publications, Johnson & Johnson perd 2,20% malgré le relèvement par le conglomérat de sa prévision de bénéfice annuel. Netflix et United Airlines publieront leurs comptes trimestriels après la clôture à Wall Street.

Les analystes tablent sur une baisse de 4,8% sur un an des bénéfices des sociétés du S&P-500 au premier trimestre.

