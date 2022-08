Wall Street chute après le discours de Powell à Jackson Hole

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse vendredi après des propos de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, laissant entendre que la banque centrale américaine allait poursuivre encore un certain temps sa politique de resserrement monétaire pour maîtriser l'inflation.