Wall Street baisse malgré de bonnes statistiques sur l'emploi

© CARLO ALLEGRI La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi. L'indice Dow Jones perd 0,7% et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,84%. Le Nasdaq Composite cède 0,81%. /Photo prise le 16 avril 2021/REUTERS/Carlo Allegri

L'indice Dow Jones perd 241,82 points, soit 0,7%, à 34.358,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,84% à 4.172,68 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,81% à 13.644,74.

L'enquête mensuelle sur l'emploi privé du cabinet ADP a fait ressortir une hausse inattendue des créations de postes le mois dernier, à 978.000, le chiffre le plus élevé enregistré depuis juin 2020.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont par ailleurs tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plus d'un an, ce qui suggère un redressement du marché du travail malgré une pénurie de main-d'oeuvre.

Bien que ces indicateurs supérieurs aux attentes soient de bon augure à la veille du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, ils pourraient fournir des arguments à la Réserve fédérale pour commencer à envisager une normalisation de sa politique monétaire ultra-accommodante, un discours que l'on commence à entendre chez certains membres de l'institution.

Le dollar (+0,47%) a amplifié sa progression face à un panier de devises internationales après les statistiques et le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne plus de deux points de base à 1,6147%.

Le marché suivra la publication de l'enquête ISM sur l'activité dans le secteur des services, à 14h00 GMT.

Aux valeurs, le constructeur automobile General Motors avance de 3,08% après avoir dit s'attendre à une amélioration plus importante que prévu de son bénéfice du premier semestre grâce l'amélioration des livraisons de semi-conducteurs.

AMC, dont le cours a bondi de 95,2% mercredi, porté par l'intérêt des investisseurs individuels, rechute de 18,98% après l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)