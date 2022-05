Wall Street baisse, l'attention tournée vers l'inflation et le pétrole

(Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi en baisse au terme d'une séance indécise marquée par les fluctuations des cours du pétrole et par la réaction des marchés aux déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale suggérant un durcissement de la politique monétaire plus prolongé que prévu aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,67%, ou 222,84 points, à 32.990,12 points.

Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 26,09 points, soit 0,63%, à 4.132,15 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de son côté de 49,74 points (-0,41%) à 12.081,39 points.

Après le "rally" de la semaine dernière ayant mis fin à une longue série de replis hebdomadaires, le S&P-500 et le Dow ont fini le mois sur un gain infime alors que le Nasdaq a en revanche perdu 2,05%.

Les cours du pétrole se sont retournés à la baisse, plombant les valeurs de l'énergie, après une information du Wall Street Journal selon laquelle l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) envisage de suspendre la Russie des accords d'encadrement collectif de l'offre, ce qui pourrait inciter certains pays à augmenter leur production.

La politique de la Fed reste aussi au coeur des préoccupations des investisseurs alors que son président Jerome Powell a rencontré Joe Biden ce mardi pour discuter de l'inflation élevée. Au cours de leur entretien, le président des Etats-Unis, cité par son principal conseiller économique Brian Deese, s'est engagé à respecter l'indépendance de la Réserve fédérale.

Sur ce front, les investisseurs ont surtout retenu les déclarations lundi de Christopher Waller. Ce gouverneur de la Fed a jugé que la banque centrale américaine devrait être prête à relever ses taux d'un demi-point à chacune de ses réunions de politique monétaire à partir de maintenant et ce, jusqu'à ce que l'inflation soit clairement maîtrisée.

Ces propos fragilisent le scénario qui tenait la corde récemment, selon lequel la Fed marquerait une pause dans son resserrement monétaire à partir de septembre.

Aux valeurs individuelles, le titre coté à New York du producteur d'or canadien Yamana Gold a pris 3,7% à la faveur d'une offre d'achat de 6,7 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) du sud-africain Gold Fields (-23,4%).

(Reportage Sinéad Carew, Anisha Sircar, Devik Jain et Sruthi Shankar à Bangalore, version française Bertrand Boucey)