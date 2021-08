Wall Street avance prudemment à l'ouverture

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY La Bourse de New York évolue en légère hausse mardi. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,19%. /Photo prise le 20 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 68,24 points, soit 0,19%, à 35.403,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.486,81 points.

Le Nasdaq Composite a ouvert sur un record à 14.978,75 points, soit un gain de 0,24%.

L'agence de voyages en ligne TripAdvisor,, la compagnie aérienne American Airlines, la société de casinos MGM Resorts et l'opérateur de croisières Carnival prennent de 2,88% à 4,16%, l'autorisation définitive par la FDA au vaccin Pfizer-BioNTech faisant espérer des progrès de la vaccination aux États-Unis et un rebond plus marqué des voyages et des activités de loisirs.

Les groupes pétroliers Chevron (+1,45%) et ExxonMobil (+1,16%) sont portés par la progression de près de 2% des cours du brut.

Dans les autres secteurs, les variations restent néanmoins limitées en raison des inquiétudes persistantes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus et au resserrement à venir de la politique monétaire américaine.

Le discours vendredi du président de la Réserve fédérale dans le cadre du séminaire de Jackson Hole, en ligne cette année, pourrait permettre d'en savoir plus à ce sujet.

Côté résultats, le distributeur de matériel électronique Best Buy gagne 6,45% après avoir relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et le fournisseur de dispositifs médicaux Medtronic prend 2,24% après avoir relevé le bas de la fourchette de son objectif de bénéfice pour son exercice 2022.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)