Wall Street attendue sans direction, l'Europe dans le vert avec les taux

(Reuters) - Wall Street est attendue sans direction claire vendredi tandis que les Bourses européennes progressent nettement à mi-séance, l'optimisme prévalant quant à la fin des hausses de taux d'intérêt au lendemain des annonces de la Banque centrale européenne (BCE).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 et une quasi-stabilité (-0,01%) pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 prend 1,65% à 7.429,1 vers 10h58 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,98% et à Londres, le FTSE 0,71%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,81%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,95% et le Stoxx 600, qui a enregistré sa plus forte hausse en pourcentage depuis six mois jeudi avec les annonces de la BCE, avance de 0,79%.

La hausse jeudi du taux de dépôt de la BCE à 4%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, devrait signaler la fin imminente de ce cycle de resserrement monétaire, une perspective qui soutient les marchés boursiers et l'appétit pour le risque.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a toutefois prévenu vendredi qu'il n'y avait pas de date cible pour la baisse des taux d'intérêt.

"Nous continuons de penser qu'il n'y aura pas de réduction avant septembre 2024 - ce qui implique une pause de 12 mois à 4% - et nous pensons qu'il est peu probable que les taux repassent sous le seuil de neutralité en 2025, compte tenu de notre inquiétude persistante quant à la persistance de l'inflation à moyen terme", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank dans une note.

L'optimisme sur les taux l'emporte également aux Etats-Unis, où selon les attentes des investisseurs, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait opter pour une pause des taux d'intérêt la semaine prochaine.

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre (BoE), confrontée à une inflation parmi les plus élevées des grandes économies, devrait relever son principal taux directeur de 25 points de base le 21 septembre, montre une enquête Reuters auprès d'économistes.

Les données macroéconomiques en provenance de Chine contribuent pour leur part à soutenir les actions exposées à la deuxième économie mondiale. La production industrielle et les ventes au détail en août sont ressorties vendredi supérieures aux attentes, ce qui donne à penser que les mesures prises par Pékin pour soutenir son économie commencent à porter leurs fruits.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les constructeurs automobiles Ford et General Motors sont attendus en baisse dans le contexte de la grève lancée par le syndicat United Auto Workers (UAW) et les fabricants de puces reculent également en avant-Bourse, ce qui pèse sur les contrats à terme du Nasdaq.

La séance pourrait toutefois être indécise en raison du jour des "quatre sorcières", troisième vendredi de septembre, qui correspond à l'expiration de quatre types de produits dérivés et est habituellement marqué par une certaine volatilité.

VALEURS EN EUROPE

Les valeurs européennes exposées au marché chinois comme LVMH, Hermès, Kering < et L'Oréal avancent de 3,7%, 2,1%, 2,7% et 2,2%.

L'optimisme sur la Chine soutient également les ressources de base dont le compartiment avance de 1,75%.

Le secteur de la technologie souffre en revanche (-0,42%), avec ASML perdant 2,5% et BE Semiconductors 2,8% après que Reuters a rapporté que le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC a demandé à ses principaux fournisseurs de retarder les livraisons d'équipements.

Un abaissement de la recommandation sur la valeur par UBS pèse également sur ASMI (-5,4%).

Le groupe suédois H&M recule de 4,2% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

TAUX

Les rendement obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, progressent vendredi, l'espoir de la fin des hausses des taux stimulant l'appétit pour les actifs à risque au détriment des obligations souveraines.

En zone euro, le rendement du dix ans allemand gagne presque six points de base (pb) à 2,65%, et celui du taux à deux ans prend 4 pb à 3,19%. Ce dernier, sensible à la politique monétaire, est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-juin.

Les marchés obligataires américains progressent également, le taux à dix ans gagnant plus de 3 pb à 4,32%.

CHANGES

Le dollar recule (-0,12%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,1% à 1,0652 dollar. Le billet vert s'achemine toutefois vers un neuvième gain hebdomadaire, sa plus longue série en ce sens en neuf ans.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se dirige vers une troisième hausse hebdomadaire consécutive, les statistiques économiques chinoises et les rapports faisant état d'une consommation record de brut renforçant la perspective d'une demande soutenue.

Le Brent prend 0,39% à 94,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,48% à 90,59 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)