Wall Street attendue hésitante, les craintes sur les taux persistent

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sur une note mitigée lundi tandis que les Bourses européennes déclinent à la mi-journée, la trajectoire des taux continuant d'inquiéter les investisseurs avant la publication de données d'inflation cruciales cette semaine.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,11% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 décline de 0,46% à 7.151,57 points vers 11h07 GMT. Le FTSE à Londres recule de 0,63% et le Dax à Francfort perd 0,57%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,53%, l'EuroStoxx 50 0,56% pour et le Stoxx 600 0,5%.

Les réunions de banques centrales des dernières semaines ont fait basculer le sentiment de marché, les investisseurs intégrant désormais que les taux ne baisseront pas aussi rapidement que ce qui était anticipé.

L'évolution de l'inflation et de l'activité sera déterminante dans la trajectoire monétaire. L'attention se porte sur les indicateurs d'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, attendus pour vendredi à l'issue d'une semaine chargée en données économiques. Les chiffres trimestriels sur le produit intérieur brut (PIB) de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont également à l'agenda, tout comme les ventes au détail en Allemagne.

Plusieurs responsables de politiques monétaires, dont Christine Lagarde et Isabelle Schnabel pour la Banque centrale européenne, doivent par ailleurs s'exprimer lundi.

"Les risques haussiers restent nombreux pour les taux d'ici la fin de l'année, surtout si les signaux de ralentissement de l'activité américaine ne se matérialisent pas un peu plus franchement", écrivent les stratégistes de Natixis.

Les perspectives économiques chinoises pèsent par ailleurs sur le sentiment en Europe, l'agence de notation S&P ayant notamment abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

Le secteur du luxe recule après que l'agence S&P a abaissé ses perspectives de croissance pour l'économie chinoise. Kering abandonne 3,38%, LVMH 1,63% et Hermès 2,57%. Ailleurs en Europe, Richemont, Moncler et Burberry cèdent respectivement 1,84%, 2,12% et 2,59%, tandis que l'indice sectoriel du luxe fléchit de 1,98%.

Ubisoft s'octroie 2,41%, Exane BNP Paribas étant à "surperformance" sur l'éditeur de jeux vidéo.

Klépierre perd 2,83% après que RBC a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne avec le secteur".

Monte Dei Paschi Di Siena prend 1,89% après que des sources ont indiqué que l'Italie n'est pas en mesure de vendre à court terme sa participation dans la banque et pourrait céder à la place de petits blocs d'actions sur les marchés.

Telecom Italia recule de 1,32%, le fonds américain KKR ayant demandé à l'opérateur télécoms italien de repousser au 15 octobre la date limite pour soumettre une offre ferme sur son réseau fixe.

TAUX

Les marchés obligataires se positionnent avant la publication des données d'inflation, le rendement du 10 ans allemand ayant touché un plus haut en dix ans au cours de la séance, à 2,809%.

Le rendement du Treasury à dix ans progresse de 5,1 pb à 4,4906%, proche de son plus haut niveau depuis 2007 atteint vendredi, à 4,508%.

CHANGES

Le marché des devises est calme dans l'attente des données d'inflation, qui seront essentielles pour déterminer la trajectoire future des taux des deux côtés de l'Atlantique.

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence, l'euro abandonne 0,16% à 1,0635 dollar et la livre sterling fait du surplace, à 1,2236 dollar.

PETROLE

Les inquiétudes concernant le déséquilibre entre offre et demande soutiennent les cours du brut, qui avancent modérément.

Le Brent progresse de 0,23% à 93,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,11% à 90,13 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)