Wall Street attendue hésitante, inquiétudes sur la Chine

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones perdant 0,23%, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq stagnent.

À Paris, le CAC 40 perd 1,25% à 7.282,7 points vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,5% et à Londres, le FTSE s'érode de 0,29%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,55%, l'EuroStoxx 50 1,08% et le Stoxx 600 0,57%.

Les chiffres de la croissance chinoise ont surpris par leur faiblesse : la Chine a fait état lundi matin d'une croissance économique de 6,3% sur un an, bien en deçà du consensus qui s'attendait à une croissance de 7,3%.

Or, "tout stimulus à l'économie chinoise sera beaucoup plus modeste que par le passé, en raison de l'endettement élevé des gouvernements locaux et de la crise immobilière qui couve", estiment les experts de Rabobank, ce qui limite les perspectives de rebond de l'activité chinoise.

Ces données sont venues obscurcir le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, confirmé par des données publiées ces dernières semaines.

Les investisseurs font montre de prudence alors que les gouverneurs de la Fed entrent en période de "blackout" avant la réunion de politique monétaire de juillet.

Les résultats des sept principales entreprises technologiques américaines sont par ailleurs attendus cette semaine, et une déception sur ces titres aux valorisations très onéreuses pourrait peser sur les marchés action.

LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

Tesla gagne 1,8% en avant Bourse, le groupe ayant annoncé dans un tweet avoir construit son premier Cybertruck dans son usine d'Austin, au Texas, un concept présenté en 2019 par le directeur général Elon Musk.

Activision Blizzard augmente de 4,5% en avant-Bourse, après que Microsoft et Sony ont signé un accord garantissant le maintien de Call of Duty, un jeu vidéo édité par Activision Blizzard, sur les plateformes de jeu de Sony.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

Argenx bondit de 26,1% en tête du Stoxx 600, après avoir annoncé que son traitement de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIDP) a atteint son principal objectif, les patients montrant une réduction de 61% du risque de rechute par rapport au placebo.

TomTom grimpe de 12,2% à la faveur du relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie disponibles

A Paris, l'action Casino est suspendue à la demande du distributeur stéphanois dans l'attente de la publication d'un communiqué.

Les mauvaises données de croissance chinoise pèsent sur le secteur du luxe, très exposé au consommateur chinois : l'indice du secteur européen du luxe recule de 4,3%. LVMH, Hermès et Kering perdent entre 2,1% et 4,5%, en queue du CAC 40, tandis que Richemont, le deuxième plus grand groupe de luxe mondial qui a aussi fait état de ventes décevantes aux Etats-Unis au premier trimestre, dégringole de 9,2%.

TAUX

Les taux baissent en anticipation de la fin des hausses de taux américains, après la confirmation la semaine dernière du ralentissement des pressions inflationnistes.

Le rendement du dix ans allemand chute de 5,1 pb à 2,424%, tandis que celui du taux à deux ans fait du surplace.

Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4, pb à 3,7794%, tandis que le taux à deux ans perd 2,8 pb à 4,7233%.

CHANGES

Les cambistes demeurent prudents dans l'absence d'une direction claire de la politique monétaire américaine.

Le dollar recule de 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro se raffermit à l'inverse de 0,07% à 1,1234 dollar, tandis que la livre sterling stagne, en hausse de 0,02% à 1,3091 dollar.

PETROLE

Les mauvais chiffres chinois pèsent sur le brut, les opérateurs de marché s'inquiétant de l'état de la demande mondiale au deuxième semestre.

Le Brent recule de 1,43% à 78,61 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chutant de 1,46% à 74,20 dollars.

