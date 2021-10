Wall Street attendue en hausse, tournée vers les résultats

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi et les Bourses européennes sont en hausse à mi-séance, les publications des résultats d'entreprises dont ceux des grandes banques américaines permettant aux investisseurs de se détourner momentanément des incertitudes économiques et monétaires des dernières semaines. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,8%. À Paris, le CAC 40 prend 0,87% à 6.654,6 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,85% et à Londres, le FTSE de 0,73%.

\ Contenu proposé par \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Suzanne Plunkett Les Bourses européennes sont en hausse à mi-séance. À Paris, le CAC 40 prend 0,87% vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,85% et à Londres, le FTSE de 0,73%. /Photo d'archives/REUTERS/Suzanne Plunkett L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,88%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro est en hausse de 1,13% et le Stoxx 600 de 0,86%. Si les places européennes sont en hausse pour le deuxième journée de suite, les craintes liées à la fois à la montée de l'inflation - que la présidente de la Banque centrale européenne juge toujours provisoire- à la croissance économique mondiale et à la normalisation des politiques des banques centrales, la Réserve fédérale (Fed) en tête, restent en toile de fond. Le marché suivra avec attention la publication des prix à la production aux Etats-Unis, à 12h30 GMT, mais pour le moment, ce sont les résultats d'entreprises qui accaparent l'attention des investisseurs. Après J.P. Morgan jeudi, les comptes trimestriels de Bank of America, Wells Fargo, Citi ou encore Morgan Stanley vont être scrutés de près par les acteurs du marché. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Bank of America est indiqué en hausse d'environ 2% grâce à un bénéfice du troisième trimestre au-dessus des attentes. Les banques américaines ne sont pas les seules entreprises à publier leurs trimestriels ce jeudi. UnitedHealth, numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis, gagne 2% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street après avoir révisé à la hausse son objectif de bénéfice ajusté annuel. Walgreens Boots Alliance publiera également avant l'ouverture. VALEURS EN EUROPE Publicis gagne 1,51% après avoir revu à la hausse ses objectifs pour 2021 pour la deuxième fois depuis le début de l'année à la suite de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Certains fabricants européens de semi-conducteurs comme ASML profitent de la publication du géant taïwanais TSMC, qui a affiché une hausse de 13,8% de son bénéfice trimestriel grâce à l'explosion de la demande. Le secteur européen de la technologie avance de 1,74%, l'une des plus forte hausse à mi-journée avec le compartiment des ressources de base (+2,9%), qui bénéficie de la remontée des cours des métaux. ArcelorMittal prend 2,71%, en tête de l'indice CAC 40. Contre la tendance, CGG abandonne 4,99% en raison de la dégradation de la recommandation de Société générale à "conserver". CHANGES Le dollar cède 0,26% face à un panier d'autres monnaies de référence après avoir profité dernièrement de la perspective d'un resserrement monétaire prochain aux Etats-Unis. Les minutes de la Fed ont "confirmé les attentes de nombreux investisseurs (...) on assiste à une liquidation des positions longues sur le dollar, parce que (le resserrement de la Fed) est maintenant en quelque sorte pris en compte dans le cours", a déclaré Neil Jones de Mizuho. Les devises jugées plus risquées remontent: l'euro se traite au plus haut depuis dix jours à 1,161 et la livre, qui bénéfice en outre des attentes sur une hausse de taux de la Banque d'Angleterre, a atteint un pic depuis le 24 septembre à 1,3734 dollar. TAUX Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans recule de deux points de base, à 1,5264%, et son équivalent allemand perd plus de trois points, à -0,167%. PÉTROLE Les cours pétroliers profitent de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une diminution plus forte qu'attendu des réserves d'essence et autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent gagne 1,48% à 84,41 dollars et le brut léger américain 1,47% à 81,62 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

0 Commentaire Wall Street attendue en hausse, tournée vers les résultats

Partager





SUJETS ASSOCIÉS Infos Reuters